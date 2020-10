Skaterpark oder Sporthalle in Eisenach

Die SPD-Ratsfraktion war auf ein neues Förderprogramm des Bundes aufmerksam geworden, das finanzschwache Städte dabei unterstützt, kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur zu sanieren. Sie stellte zur Sitzung des Stadtrats am 13. Oktober den Antrag, dass sich Eisenach bewerben soll. Ein konkretes Vorhaben wurde noch nicht genannt. Die Stadtverwaltung wiederum legte einen Änderungsantrag vor mit dem Ziel, die derzeit gesperrte Skateranlage an der Katzenaue zu sanieren und zum Skater- und Bikerpark auszubauen.

Im Hauptausschuss, der als vorberatendes Gremium für den Stadtrat gilt, haben sich am Dienstag Karin May (Linke) und Jo West (Grüne) sowie Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) für den Skater- und Bikerpark ausgesprochen. „Weil damit etwas für Kinder und Jugendliche getan wird“, begründete May.

Bewerbungsfrist endet bereits am 30. Oktober

Michael Klostermann (SPD) entgegnete, dass in den Sportvereinen sehr viele Kinder und Jugendliche trainieren. Gerade sie seien von der gesperrten Jahnsporthalle betroffen. Seiner Ansicht nach sollte sich die Stadt mit der Sanierung der Sporthalle der Mosewaldschule oder mit der Erweiterung der Sporthalle an der Wartburgschule bewerben. Diese Vorhaben seien in der aktuellen Spiel- und Sportstättenleitplanung mit hoher Priorität versehen, während ein Skater- und Bikerpark gar nicht auf der Dringlichkeitsliste stehe. „Wir sollten uns an das halten, was wir beschlossen haben“, so Klostermann.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung tags zuvor hatte Volker Schrader, Präsident des Kreissportbunds, angeregt, sich mit dem einst geplanten Neubau einer Sporthalle am Petersberg zu bewerben.

Als Folge all der Diskussionen kündigte Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) an, innerhalb der Verwaltung noch einmal beraten und prüfen zu wollen und am 13. Oktober einen Vorschlag vorzulegen. Laut Möller muss sich der Stadtrat für ein konkretes Projekt entscheiden. Das stehe als ein Kriterium im Förderprogramm. Außerdem ende die Bewerbungsfrist bereits am 30. Oktober.