Ski alpin nach Kletterpartie

Ich habe sie mit Bewunderung gesehen. Menschen, die mit ihren Abfahrtski wie vor 40 oder 50 Jahren vom Tal den Berg hinauf stiefelten. Schritt für Schritt. Beschwerlich. Meter für Meter.

Auch Snowboardfahrer schulterten ihr Brett und stapften nach oben, um später in den Genuss der Abfahrt zu kommen.

Es ist ja kein Lift in Betrieb, nicht im Vogtland und nicht in Brotterode oder am Inselsberg. Einige alpine Skifahrer und Snowboarder tun es wie früher: erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

In Zeiten ohne Liftbetrieb bezwingen sie den Berg samt Ausrüstung im Schweiße ihres Angesichts, um dann die Abfahrt zu bestreiten. So wie es früher normal war.

Dieses Bild ist für mich auch Sinnbild in Zeiten der Pandemie und des Lockdowns. Es geht zur Not auch anders, mit alten Tugenden. Freilich ist es bequem, sich „schneller - höher – weiter“ bringen zu lassen.

Aber alle Annehmlichkeiten haben ihren Preis, kosten Ressourcen, die endlich sind.

Ich bin nicht für die Abschaffung der Skilifte. Wenn der Ausfall von Bequemlichkeiten aber zum Nachdenken über ein „Weiter so“ anregen kann und dazu, aus der Not eine Tugend zu machen, hätten wir etwas gekonnt.

Ski heil!