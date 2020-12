Skispringen in Brotterode wohl ohne Zuschauer

Für das 16. Hornschlitten-Rennen in Brotterode 2021 steht noch kein Termin fest. Das Rennen wird wegen der aktuellen Corona-Pandemie kurzfristig an- oder abgesagt, teilt der Veranstalter, der Brottenroder Hornschlittenverein, mit. Ein Termin für das Internationale FIS Continental-Skispringen auf der Werner-Lesser-Anlage am Seimberg steht indes. Der Wettkampf vom 19. bis 21. Februar wird laut Veranstalter wegen der Corona-Beschränkungen aber voraussichtlich ohne Zuschauer stattfinden müssen. In den vergangenen Tagen und Wochen haben die Brotteröder die Frosttemperaturen dazu genutzt, die Skisprung-Arena zu beschneien.