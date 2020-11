Slogan kollidiert mit der Realität

Als Sie das letzte Mal wanderten oder auch nur ein Stück spaziergehen wollten, ist es Ihnen vielleicht aufgefallen – das schlichte Schild am Waldesrand, auf dem Besucher mit dem freundlichen Gruß „Willkommen in unseren Wäldern!“ empfangen werden. Dem folgt sogleich die illustrierte Warnung, ein jeder möge Vorsicht walten lassen beim Gang durch die Natur, weil vertrockneten Bäumen immer öfter die Äste abfallen.

Selbst erlebt habe ich einen solchen Ast-Fall noch nicht, doch schüren die herumliegenden, mitunter respektablen Brocken auch nicht die Lust, diesen Umstand zu ändern. Tja, unser Wald ist schwer gebeutelt: erst der saure Regen, dann vermehrte Orkane, deren hübsche Taufnamen wie Lothar (1999), Jeanette (2002), Kyrill (2007), Emma (2008), Christian (2010), Xaver (2013), Niklas (2015), Xavier (2017) oder Friederike (2018) nichts an ihrer Zerstörungskraft ändern konnten.

Dann fiel der Borkenkäfer über ihn her, und in verlässlicher Kontinuität lösten nun bereits drei Dürrejahre einander ab. Das alles hat nicht nur den besonders gewinnträchtigen Nadelbäumen, bezeichnenderweise das „Brot des Waldes“, den Garaus gemacht, sondern setzt auch anderen Arten zu. Statt poetisch zu fragen wie einst Joseph von Eichendorff, „Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben?“, müsste man jetzt eher nachforschen, wer ihm so übel und bestandsgefährdend mitspielt… wenn man es nicht längst wüsste.

Der Thüringen-Forst allein ist‘s jedenfalls nicht! Auch wenn er vielleicht nicht ganz unschuldig daherkommt mit dem allzu oft zitierten Fokus auf Erträge, Geschäft und Wirtschaftsfaktor. Seine, in besagtem Schild platzierte Behauptung „Wir machen den Wald. Für Sie!“ möchte angesichts des in vieler Hinsicht lebensgefährlichen Waldzustands ganz gewiss nicht als ein makabrer Scherz gelesen werden, und wahrscheinlich noch weniger als ein reuiges Schuldeingeständnis gelten. Wohl schon gar nicht ist sie der Freispruch aller Klimasünder.

Die sind eben nicht irgendwelche bösen, ominösen anderen, sondern die sind wir, ob nun notgedrungen, unbewusst, schlechten Gewissens, mit der beruhigenden „Macht-schließlich-jeder-so“-Droge oder mit der „Ist-mir-egal“-Keule – leider ohne Wenn und Aber! Also machen wir alle den Wald, lieber Thüringen-Forst.

Für mich, für dich und für uns alle. Mit anderen Worten: Deinen Satz, den man auch leicht als ein höchst heikles Bekenntnis lesen kann, darfst du vom Schild und aus deiner Website streichen. Nein, du darfst nicht nur, du solltest das sogar tun, denn wer verhunzt sich schon gern selbst und freiwillig seine PR?