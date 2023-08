Sigrid Schreiber mit ihrem Mann Gerhard während ihrer Diamantenen Hochzeit im Jahr 2020. Sigrid Schreiber hinterlässt eine große Lücke in der geliebten Familie, in der Kriegsgräberfürsorge, aber auch im Ehrenamt der Stadt Amt Creuzburg.

Amt Creuzburg: So ein engagierter, herzlicher Mensch fehlt vorne und hinten

Amt Creuzburg. Nachruf: Die Creuzburger Tanzpädagogin Sigrid Schreiber stirbt im Alter von 81 Jahren.

Im nördlichen Wartburgkreis trauern die Menschen um eine rastlose Kämpferin des Ehrenamts und des Gemeinwohls der Region. Die Creuzburgerin Sigrid Schreiber, die in der beschwerlichen Kriegszeit in Mihla zur Welt kommt, stirbt am 9. August nach langer Krankheit zu früh im Alter von 81 Jahren. Ein schwerer Schicksalsschlag ereilt sie noch tags zuvor mit dem Tod des geliebten Sohns.

„Nach der Wende war sie sehr umtriebig und hat sich überall engagiert“, würdigt Peter Baum, Vorsitzender des aktuell 70 Mitglieder zählenden Burg- und Heimatvereins Creuzburg/ Werra, die Verstorbene. Die ausgebildete Tanzpädagogin habe sich kaum geschont. „Sie hat die Folkloretanzgruppe unseres Vereins ins Leben gerufen und seither geleitet“, schwärmt der Vereinschef von ihrem ungebrochenen Tatendrang.

Auch die immer wieder auf besondere Weise beeindruckenden Choreografien der Tanzgruppen des Creuzburger Carneval Clubs (CCC) tragen seit Jahrzehnten ihre unverwechselbare Handschrift. „Viele Stunden freier Zeit hat sie für das Training mit den Tanzgruppen geopfert“, betont Peter Baum. Auch mit den Kindern des Creuzburger Awo-Kinderheimes studiert die Rastlose immer wieder Tänze ein, die bei unterschiedlichsten Veranstaltungen begeistern.

Sie organisiert kulturelle Heimatnachmittage, Wanderungen, Benefizkonzerte, Sommerfeste und Seniorenfeiern sowie Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Stalinismus sowie oft auch zu den Volkstrauertagen. „Sie war wirklich ein Hansdampf in allen Gassen“, würdigt Creuzburgs Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz.

Seit vielen Jahren engagiert sich Sigrid Schreiber im Landesvorstand des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, organisiert Arbeitscamps sowie Reisen zu Soldatengräbern und leitet Thüringens einzige Ortsgruppe in Creuzburg. „Sie ist so ein engagierter, herzlicher Mensch – sie fehlt uns vorne und hinten“, betont Susann Goder vom Volksbund in Erfurt.

Creuzburger kennen Sigrid Schreiber auch vom Schalter der Post, denn ursprünglich erlernt sie den Beruf der Kauffrau. Doch der Tanz liegt ihr schon immer im Blut. Als 34-Jährige absolviert sie im Jahr 1975 eine Erwachsenenqualifizierung in Rudolstadt und erhält dafür auch ein Zertifikat. Mit der politischen Wende macht sie ihr Hobby zum Beruf und erwirbt sich vielerorts einen ausgezeichneten Ruf als Tanzlehrerin. „Sie war ein lebensfroher Mensch und sehr, sehr engagiert – auch für den Eisenacher Sommergewinn“, betont Christiane Tomaske von der Sommergewinnszunft.