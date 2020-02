„So ein Verein ist wie ein kleiner Betrieb“

Mit der Übernahme der Vereinsführung beim Stedtfelder Carneval Verein durch Torsten Peterhänsel (48) rückt nun eine neue Generation nach. Im Kinderkarneval groß geworden und seit vielen Jahre im Abendprogramm zu erleben, zeigen jetzt die „jüngeren“ Mitstreiter ihre Bereitschaft, Verantwortung für die traditionsreiche närrische Zunft zu übernehmen und weiter das Brauchtum zu pflegen.

Herr Peterhänsel: Wann begann bei Ihnen das Herz für den Karneval zu schlagen?

Das war 1984, als ich zwölf Jahre alt war. Da gestalteten ich und andere junge Mitstreiter das erste Mal ein eigenes Programm beim Stedtfelder Kinderkarneval. Den Spaß für die Kleinen gab es schön länger, doch ein richtiges Programm war dann schließlich doch neu. Wir traten ja noch im Gasthaus „Linde“ auf. Beim neu ins Leben gerufenen Programm zog Ottomar Schäfer die Strippen. Zuvor gab es ebenfalls Kinderkarneval. Da wurden Spiele gemacht, Ruckizucki getanzt und ähnliche Sachen. Und man veranstaltete die Wahl des schönsten Kostüms. Als Preise gab es Bonbons. Unsere ersten Auftritte liefen als „Die Schulklasse“. Da traten vier, fünf Akteure als Schüler und Lehrer auf. In der Regel erzählten wir Witze. Die gingen zu DDR-Zeiten auch mal in die politische Richtung, und bei Biologie war immer Sexualkunde ein Thema. Als Jugendliche konnte man sich noch etwas erlauben, ohne Ärger zu bekommen, obwohl es oft grenzwertig war. Bei einem geplanten Gastauftritt im Eisenacher Abbe-Gymnasium zum „Pennefasching“ im HSE wurden unsere vier Seiten Text so zensiert, dass nur noch ein Gag übrig blieb und der Auftritt ins Wasser fiel.

Wann wurde es ernst mit dem Karneval?

Ab 1988 ist es uns endlich gelungen, ins Abendprogramm des Stedfelder Carnevals zu kommen. Da waren wir schon mächtig stolz. Zunächst noch als „Schulklasse“, nun schrieben wir unsere Texte schon selbst und spielten Titel der Band „Erste Allgemeine Verunsicherung“ aus Österreich nach. Wir machten viel Blödsinn und Klamauk die nächsten Jahre. Daraus entwickelte sich dann die Gruppe „Die Jungs“, die es immer noch gibt.

Gab es närrische Begeisterung auch in der Familie?

Ja sicher. Mein Vater Fritz Peterhänsel trat als „Die doofe Nuss“ auf. Meine Schwester Sabine begann beim Tanz in der Garde. Man feierte ja auch noch Fasching zu Hause. Wenn der Vater seine Büttenrede einstudierte, dann hing an der Wohnzimmertür das Schild „Bitte nicht stören“. Und gemeinsam verfolgten wir im Fernsehen die Übertragung von „Mainz wie es singt und lacht“. Das schaute ich oft mit dem Opa, weil die Eltern ja bei der Stedtfelder Karnevalssitzung waren. Ganz wichtig ist auch, dass man einen Partner an seiner Seite hat, bei dem das Herz für den Karneval schlägt. Meine Frau Christine begeisterte sich ebenfalls ab 1990 dafür, erst in der Garde, heute in der ASG und als Tanztrainerin im Abendprogramm und für mehrere Gruppen beim Kinderkarneval.

Die Darbietung „Jungs“ scheint Ihnen ja ganz besonders ans Herz gewachsen zu sein.

Absolut. Die Gruppe gibt es nun seit 38 Jahren. Und stets war ich dabei. Keine einzige Veranstaltung des Stedtfelder Karnevals wurde seitdem verpasst. Auch bei Krankheit ging es zum Auftritt auf die Bühne. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Und stets fühlte ich mich als Ideengeber verantwortlich. Mit Schwung und Elan suchten wird die Ideen das ganze Jahr über.

Wie veränderte sich der Karneval?

Nach der Wende wurde es etwas schwieriger. Vorher reichte es aus, einfache Witze zu machen. Doch nun nahm der Aufwand zu. Der Karneval wurde anspruchsvoller. Besonders als wir ab 1994 im Eisenacher Bürgerhaus auftraten. Das waren schließlich die Bretter, die die Welt bedeuteten. Mehr Requisite, mehr Kostüme. In der Stedtfelder „Linde“ war es kuschelig klein, das Bürgerhaus schien riesig.

Und nun Vereinsvorsitzender. Wie entwickelte sich das?

Bei den „Jungs“ hatte ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Dann kamen weitere Aufgaben hinzu. Der Saal musste geschmückt und die Bühne ausgestattet werden. Die „Jungs“ bauten auch Requisiten für andere Programmnummern. Da hatte ich schnell meine Funktion als „Verantwortlicher für die Arbeitseinsätze“ weg. Nach Eisenach mussten außerdem die Transporte organisiert werden. In Stedtfeld dagegen hatten wir verschiedene Räume, da gab es kurze Wege. Jeder Luftballon, jede Leiste, jede Klopapierrolle, dafür zeigte ich mich verantwortlich. Schließlich gehörte ich ja irgendwann in dieser Position zum Vereinsvorstand.

Und nun Vorsitzender. Wie ist das, wenn man stets im Hintergrund wirkt? Auf der Bühne ist ja normaler Weise der Vereinspräsident im Elferrat zu erleben.

Ich kann damit leben. In der Vereinsführung muss man sich vielfältig kümmern, denn so ein Verein ist wie ein kleiner Betrieb. Sponsoren gibt es, das Finanzamt und die Gema wollen richtig bedient sein. Man hat zu tun. Ich ziehe lieber im Hintergrund die Fäden und muss neben meinem „Jungs“-Auftritten nicht auch noch auf der Bühne durch das Programm führen. Dafür gibt es den Sitzungspräsidenten, bei uns Holger Huhn. Er präsentiert den Verein in der Öffentlichkeit. Wichtig ist, dass die Arbeit gut verteilt wird. Man ist heutzutage auch Veranstalter und somit in der Verantwortung gegenüber unseren Gästen, alles ist etwas umfangreicher und kostenintensiver. Dafür braucht man verlässliche Partner. Viele Sponsoren unterstützen uns seit Jahren, ohne die würde es nicht funktionieren. Ebenfalls wichtig ist ein gutes Catering für alle, das praktizieren wir seit einigen Jahren erfolgreich mit Andreas Gutsell und Sebastian Anhalt. Im Vorstand wurde ja auch ein Generationswechsel vollzogen. Die meisten haben wie ich 1984 angefangen. Und unsere Kinder rücken langsam ebenfalls nach, die Generation 2.0, wie wir so sagen, reift heran.

Wie läuft es beim Karneval?

Man muss sich mehr bemühen, um Zuschauer dafür zu begeistern. Die Besucher sind da, aber vielerorts eben nicht so reichlich, wie wir Karnevalisten uns das wünschen würden. Es gibt heute viel mehr Angebote in der Freizeitgestaltung. Da muss man am Ball bleiben. Und es wird professioneller. Die Ansprüche steigen. Guter Ton, gute Ausleuchtung, gute Darbietung, tolle Kostüme, da investieren wir auch jedes Jahr sehr viel Geld. Man kann da nicht mehr ganz so locker wie einst herangehen. Was fehlt und verloren gegangen ist, ist für uns Stedtfelder ein wenig die Dörflichkeit, das Familiäre beim Feiern, seit wir zu Eisenach gehören. Der Verein ist halt in der Stadt heimisch geworden. Wir wollen aber nachdenken, wie wir den dörflichen und familiären Charakter wieder etwas beleben und alte Traditionen pflegen können.

Termine: Abendprogramm 15./22. Februar, Kinderkarneval 16./23. Februar. Kartenbestellungen unter Telefon: 03691 / 89 32 92.