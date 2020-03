So geht Geburtstag

Man kann an seinem 44. Geburtstag eine Party feiern, gerade wenn er auf einen Freitag fällt. Alexander Hoffmann aus Seebach tat etwas anderes, etwas, was Bewunderung abringt. Um 6.09 Uhr brach er in Seebach auf, zu Fuß, das Ziel vor Augen. Entlang der Bundesstraße 88 bis Schmerbach war der Fußmarsch nicht ungefährlich. Autofahrer können gnadenlos sein. Über den Lerchenberg und Winterstein ging es hinauf auf den Großen Inselsberg. 8.02 Uhr stand er oben. Bestzeit für den erfahrenen Wanderer! Auf 800 Meter Höhe begann der Schnee. Der Rennsteig wurde von hier das Laufband gen Oberhof. Schmalkalder Loipe, Wachsenrasen, Hoher Schorn, Hirtenrasen, Neue Ausspanne, Gustav-Freitag-Stein. Rennsteig-Kenner sind da im Bilde. Den Freitag-Stein drei Kilometer vor dem Grenzadler nennt Alexander Hoffmann übrigens einen seiner Lieblingsplätze. Oben am Stein 16 wechselte das Geburtstagskind zum dritten mal sein T-Shirt. 16.53 Uhr erreichte der Seebacher den Busbahnhof Oberhof und war stolz auf seinen Husarenritt. 44 Kilometer am 44. Geburtstag, allein die Bewältigung der Strecke verdient ein Chapeau. Von Tabarz aus legte er noch zehn Kilometer drauf und war kurz vor 20 Uhr in Seebach zurück. Glückwunsch! So geht Geburtstag.