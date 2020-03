Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Solewelt schließt die Pforten

Kur- und Touristikunternehmen (KTU) der Stadt Bad Salzungen folgt den Hinweisen in Sachen Coronavirus aus dem Landratsamt des Wartburgkreises und schließt mit sofortiger Wirkung die Solewelt in Bad Salzungen. Davon betroffen sind Gradierwerk, Präventions- und Fitness-Zentrum, Wohlfühlzentrum, Sole-Reisemobilhafen und die Tourist-Information. Dies gilt zunächst bis 19. April, dann werde man die Situation neu bewerten, so KTU-Vorstand Daniel Steffan. „Wir bedauern, nicht für unsere Gäste zur Verfügung stehen zu können. Aber in der derzeitigen Situation steht die Gesunderhaltung aller an erster Stelle. Wenn wir mit der Schließung der Unterbrechung der Infektionsketten dienen, ist dies das Beste für alle.“