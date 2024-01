Solidarität mit den Landwirten in Eisenach

Eisenach Seit 5 Uhr treffen sich Unterstützer am Eichrodter Weg. Busverkehr komplett eingestellt

Auch in Eisenach solidarisierten sich Menschen mit den protestierenden Landwirten. Zunächst war um 5 Uhr der Eichrodter Weg Treffpunkt, von dort aus setzten sich dann ab 5.45 Uhr nach und nach Laster und Privatwagen in Bewegung zu ausgewählten Kreuzungen, Auffahrten und Straßen. Um 6 Uhr wurde etwa die Kreuzung am Nikolaitor von einem mächtigen Laster dicht gemacht. Nach und nach wurde es sehr leise in der Stadt, der Verkehr kam teilweise zum Erliegen.

Der Busverkehr ist im ganzen Bereich von Wartburgkreis und Stadt Eisenach komplett eingestellt -- zunächst bis 9 Uhr. Bei einzelnen Busunternehmen waren sogar die Betriebshöfe von Sattelschleppern blockiert worden, so dass kein Fahrzeug vom Hof kam. Ab 6 Uhr sei es dann ganz akut geworden, so Sina Fleischmann, Chefin der Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW), so dass man in Absprache mit den anderen am ÖPNV beteiligten Busunternehmen den Verkehr zunächst komplett eingestellt habe.

Auch in Eisenach solidarisierten sich Menschen mit den protestierenden Landwirten. Foto: Peter Rossbach