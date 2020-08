Sommer zeigt die Muskeln

Noch zehn Tage zählt der meteorologische Sommer. In seinem letzten Drittel will er uns noch einmal zeigen, was die Sommersonne bewirken kann. Eine Möglichkeit, den Verlauf der warmen Jahreszeit einzuschätzen, ist die Anzahl seiner Hitzetage. Zu diesen schweißtreibenden Tagen, sie werden auch als Tropentage bezeichnet, gehören solche, deren Tageshöchsttemperaturen die 30-Gradmarke überschreiten.

Der August 2020 war da bisher sehr fleißig. Im Gegensatz dazu überschritt im Juni und Juli das Thermometer nur jeweils einmal die 30 Grad. Der August kann schon mit acht heißen Tagen aufwarten. Das langjährige Eisenacher Mittel weist nur drei dieser Tage aus.

Der Mittelwert errechnet sich aus 30-jähriger Wetterbeobachtung von 1969 bis 1998. Dieser sogenannte Reverenz- oder Vergleichszeitraum ermöglicht die Entwicklung der verschiedenen Wettererscheinungen einzuschätzen. Er bietet auch die Möglichkeit, die Folgen des Klimawandels zu erkennen.

Bei der Anzahl der Hitzetage, welche in der Eisenacher Wetterstation seit nunmehr über 50 Jahre registriert werden, ist zum Beispiel in den letzten beiden Jahrzehnten eine Steigerung um das Doppelte zu erkennen. Neben der anhaltenden Trockenheit in den letzten Jahren ist die Erhöhung der Lufttemperatur Ursache für die Probleme in unseren Wäldern.

Auch viele Menschen leiden unter der Belastung des derzeitigen häufigen Wechsels zwischen kühleren und sehr heißen Tagen.