Sommerfest beim Hundefreilaufverein

Der Hundefreilaufverein Eisenach organisiert auch ein Hundeschwimmen im Aquaplex am Ende der Freibad-Saison.

Eisenach. Der Hundefreilaufverein Eisenach lädt zum Sommerfest ein und will seine Arbeit vorstellen.

Nach vielen Monaten Coronapause hat der Verein Hundefreilauf seinen Betrieb wieder aufgenommen. „Wir möchten uns bei allen, die uns in dieser Zeit die Treue gehalten haben und jetzt wieder den Platz mit Leben füllen, bedanken“, so Vorsitzender Uwe Semmler. Deshalb wird am Sonntag, 1. August, ab 11 Uhr auf dem Gelände Adam-Opel-Straße 27 ein Sommerfest veranstaltet. Alle sind eingeladen, ob mit oder ohne Hund. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Tierphysiotherapie-Praxis Mandy Nixdorf ist auch vor Ort.