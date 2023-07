Sommerfest im Waldbad Ruhla

Ruhla. Der Förderverein für das Waldbad „Alte Ruhl“ in Ruhla lädt zum Sommerfest mit Spaß, Sport und Spiel ein.

Der Förderverein für das Waldbad Ruhla lädt am Sonntag, 30. Juli, ab 14 Uhr zum Sommerfest in die „Alte Ruhl“ ein. Angekündigt sind Musik und Unterhaltung. Schwimmwettkämpfe und Spiele am und im Wasser stehen auf dem Programm. Kinder können sich ihre Gesichter schminken lassen. Für das kulinarische Wohl der Gäste ist gesorgt. Dazu gehören ein Kuchenbuffet, aber ebenso Deftiges vom Grill.

Der Förderverein betreibt das Schwimmbad. Täglich ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Das Waldbad ist für seine erfrischende Wassertemperatur bekannt. Es wird aus Quellwasser gespeist.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro, Kinder zahlen 1,50 Euro. Jahreskarten werden ebenfalls verkauft.