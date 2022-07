Sommerpause im Landestheater Eisenach

Eisenach. Das Landestheater Eisenach bedankt sich beim Publikum und informiert über seine Sommerpause bis zum 1. September

Das Landestheater Eisenach hat sich bis 1. September in die Sommerpause verabschiedet. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Publikum für diese turbulente und fantastische Spielzeit“, heißt es in einer Presseinformation. Weiter wird auf erste Höhepunkte aufmerksam gemacht: ein Gastspiel mit Dominique Horwitz und die Wiederaufnahmen des Balletts „Die vier Jahreszeiten“ und des Musicals „Cabaret“. Karten gibt es weiter in der Tourist-Information.