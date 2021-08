Sommertheater Eisenach: Geheimnisumwitterte Komödie vor verwitterter Villen-Fassade

Eisenach. Annekatrin Schuch-Greiff und Alexander Beisel schaffen mit „Ohne KUNST wird’s still“ amüsantes Sommertheater-Stück für Eisenach.

„Es wird nichts verraten – es soll eine Überraschung sein“, legt Dramaturgin Annekatrin Schuch-Greiff den Mantel des Schweigens über den Inhalt der zwerchfellstrapazierenden Komödie „Ohne KUNST wird’s still“. Insgesamt vier Mal hebt sich an den letzten beiden August-Wochenenden im rückwärtigen Villengarten der Wohnkommune „K8“ (Kurstraße 8) der Vorhang für das knapp eineinhalbstündige Freiluft-Schauspiel, welches auf äußerst kurzweilige und vergnügliche Weise tiefer in die Sphären von Kunst und Kultur dringt. „Wir wollen der kulturellen Stille, die seit mehr als einem Jahr herrscht, etwas Kultur entgegensetzen und Corona wird dabei gänzlich ausgeblendet“, spricht Annekatrin Schuch-Greiff hinsichtlich der Beweggründe auch für Schauspielprofi Alexander Beisel, der das Stück inszeniert.

Den Landestheater-Schauspieler sprach das seit vielen Jahrzehnten unangetastete grüne Refugium eines französischen Senkgartens aus dem Jahr 1927 als Spielort sofort an. Die Patina der sanierungstechnisch unbefleckten Fassade eigne sich hervorragend zum Bühnenbild, das sonst nur aus einer leicht quietschenden Hollywood-Schaukel, einem weißgepinseltem Nachtschränkchen, einer Kiste schrill bunter Kleiderbügel sowie einem sitzplatzspendenden Röhrenradio und einer alten, wackligen Badewanne besteht. „Es ist ein Hausprojekt der Initiative Kurstraße 8, in der der Raum der Öffentlichkeit erstmals zur Verfügung steht“, spricht Regieassistentin Josephine Neubert über das Sommertheater im charmebehafteten Villengarten.

Suche nach Inspiration in den Komödien der Theaterwelt

Bereits im Oktober letzten Jahres reift bei Annekatrin Schuch-Greiff und Alexander Beisel der Entschluss für das Stück, das die Kulturförderung der Stadt und die Sparkasse unterstützen. Damit ihre Zuschauer auch schallende Lachsalven abfeuern, verschlingen beide in den zurückliegenden Monaten inspirationssuchend zahlreiche heitere Stücke der Theaterwelt.

Schauspieler André Dyllong aus Berlin verkörpert Jens – einen Menschen, der richtig kunstverliebt ist. „Abstrakte Kunst sagt ihm viel und er hat auch einen ganz persönlichen Bezug“, will André Dyllong nicht mehr über die Figur verraten. Die Wartburgstädterin Friederike Fink schlüpft in die Rolle von Wilma und ist das ganze Gegenteil von Jens. Wenig kunstinteressiert und ziemlich verbittert lässt sich Wilma trefflich beschreiben. „Eine emphatische, junge Dame, die ein großes Harmoniebedürfnis hat“ sagt Alessa Antonia Bollack aus Ludwigsburg über ihre Rolle als Bianka. „Sie steht zwischen den Stühlen – sieht gut aus, ist intelligent und schön“, muss Alexander Beisel spontan über diese, von Alessa Antonia Bollack geäußerte Charakterbeschreibung der Bianka herzhaft lachen.

Die Hygieneschutzvorschriften erlauben platzbedingt jeweils nur 50 Zuschauern den Zutritt zu den Zuschauerreihen, die aus Biertischbänken bestehen. Als „Vorabüberraschung“ bezeichnet Annekatrin Schuch-Greiff einen Hörgenuss, der bereits eine Stunde vor Vorstellungsbeginn startet. „Es ist aber kein Livekonzert“, sagt sie, der keine weiteren Einzelheiten darüber zu entlocken sind.

Premiere ist Freitag, 20. August, 19 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 21., 26. und 27. August, jeweils ab 19 Uhr im Garten der Kurstraße 8. Karten für 15 Euro sind an der Touristinfo am Markt in Eisenach und der Abendkasse erhältlich.