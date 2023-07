Sommertheater im Hof der Eisenacher Brauerei

„Der Drache“ von Jewgeni Schwarz – hier in einer Inszenierung des Deutschen Nationaltheaters – wird im Hof der Alten Brauerei in Eisenach als Sommertheater gezeigt.

Die politische Märchenkomödie „Der Drache“ von Jewgeni Schwarz wird am Mittwoch, 2. August, ab 20 Uhr im Innenhof der alten Brauerei in Eisenach gespielt. Zu Gast sind das Ensemble des Kinder- und Jugendpfarramtes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sowie die Spiel- und Theaterwerkstatt Erfurt. Sie gehen zum 30. Mal auf Sommertheater-Tournee.

Bei der Moskauer Uraufführung 1944 sah sich Stalin im Drachen gespiegelt und untersagte weitere Aufführungen. Der poetische Text könnte nicht zeitgemäßer sein, denn Drachen sind noch lange nicht ausgestorben. red

„Der Drache“ am 2. August, 20 Uhr, Eisenach, Wartburgallee 25a, Alte Brauerei Eisenach, Ticket: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, Karten unter www.theaterammarkt.de.