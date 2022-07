Sonderschau in Predigerkirche

Eisenach. „Gott und die Welt“ heißt die neue Sonderausstellung in der Eisenacher Predigerkirche. Veronika Wagner stellt dort aus.

Der Kunstverein Eise-nach lädt in Kooperation mit dem Thüringer Museum Eisenach zur Eröffnung der Sonderausstellung „Gott und die Welt“ von Veronika Wagner ein. Die Vernissage findet am Freitag, 22. Juli, ab 17 Uhr in der Predigerkirche statt.

Die Vorsitzende des Kunstvereins, Alexandra Husemeyer spricht zur Begrüßung. Die musikalische Begleitung übernimmt Beate Altenburg. Im Anschluss sind Begegnungen bei Prosecco, Bioapfelsaft und Quellwasser möglich.

Auch die Künstlerin wird zur Ausstellungseröffnung an diesem Freitag anwesend sein. Veronika Wagner behandelt das Thema Religionen in ihren Arbeiten. Gezeigt wird in Eisenach eine Auswahl von Bildern und Objekten von 1991 bis in die Gegenwart.