Sonderzahlung wegen Corona bei Wartburgmobil

Wartburgregion. „Das sind vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die einem möglichen Infektions-Risiko am stärksten ausgesetzt waren, aber daneben hat dieses Jahr natürlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enorm belastet“. Mit dem Dezember-Gehalt wurden nach Aussagen von Vorstand Horst Schauerte den Angestellten des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW) einmalige Corona-Sonderleistungen überwiesen.

Diese hatte der Vorstand mit den Vertretern der Arbeitnehmer ausgehandelt.

Vollzeitbeschäftigte erhielten eine Einmal-Zahlung von 1375 Euro. Bei Teilzeitbeschäftigten war es eben entsprechend der Wochenstunden-Arbeitszeit gestaffelt weniger. Auszubildende erhielten 500 Euro und 450-Euro-Kräfte 100 Euro. Anspruch darauf hatte jeder, der zwischen März und November wenigstens an einem Tag ein Entgelt der VUW bezog. Ausgenommen waren außertariflich bezahlte Angestellte oder solcher über der Vergütungsgruppe zehn und natürlich auch der Vorstand, so Schauerte.

In der Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften sei man aber noch zu keiner Einigung gekommen. Schauerte: „Wir werden jetzt weiterverhandeln“. Derzeit gibt es bei der VUW einen Haustarifvertrag, der sich aber schon stark an den Tarifvertrag der privaten Verkehrsunternehmen in Thüringen anlehne.