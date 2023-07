Sonnenuntergang im Bio-Bad Schweina

Zusammen organisieren das Bio-Bad-Team, der Förderverein des Schwimmbades und die Gaststätte am Waldbad am Samstag ein Schwimmen in den Sonnenuntergang.

Schweina. Das Schwimmbad Schweina lädt zum Abendschwimmen ein.

In den Sonnenuntergang schwimmen: Das ist im Bio-Bad Glücksbrunn in Schweina am Samstag, den 29. Juli möglich. Beginn ist um 19 Uhr. Zum Abendschwimmen gibt es auch Musik, Cocktails und so manche Leckerei vom Grill. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

„Die Idee eines Abendschwimmens hatten wir schon länger auf dem Plan. Dann gab uns die Ankündigung zum Sunset am See diese Woche in Bad Liebenstein die entscheidende Inspiration: Ein Sunset im Bio-Bad. Wer weiß, vielleicht entsteht hier gerade eine neue Tradition?“, sagt der Vereinsvorsitzende und Schweinas Ortsteilbürgermeister Thomas Mieling. Die Veranstaltung findet nur bei entsprechenden Wetterbedingungen satt.