Soul und ukrainische Folklore

Eisenach. Zu einem besonderen Konzert wird ins Kleinkunstcafé Lebemann eingeladen. Soul, Blues und Jazz werden mit ukrainischer Folklore verbunden.

Im Kleinkunstcafé Lebemann ist am Sonnabend, 13. Mai, 20.30 Uhr, das deutsch-ukrainische Projekt »Moloch & Nadiya« zu Besuch. Zwischen Soul-Harmonien und vibrierenden Drones, Blues und Jazz sind ukrainische Folklore sowie Eigenkompositionen in ukrainischer Sprache zu hören. Die Musikerinnen und Musikern aus der Ukraine und der Leipziger Musikszene werden demnächst eine gemeinsame CD veröffentlichen. Der Name „Moloch & Nadiya“ steht für die Violinistin Melanka Piroschik und den Multiinstrumentalisten Alex Korus. Für ihr Konzert im Lebemann treten sie in Trio-Besetzung mit Katharina Pongratz (Electric Piano) auf. Das Konzert wird von der Kulturstiftung Thüringen gefördert.