Sozialpädagogen unterstützen als Teamlehrer

Einen hörbaren Effekt hat die Arbeit der neuen Sozialpädagogen an der Oststadt- und an der Goetheschule mindestens gebracht. „Die Kinder sagen selbst, es ist viel leiser in der Klasse geworden“, berichtet Julia Herrmann, die als eine der neuen Sozialpädagoginnen seit Schuljahresbeginn täglich eine von zwei fünften Klasse der Gemeinschaftsschule in der Altstadtstraße begleitet. Mit ihr kamen drei neue Kolleginnen an diese zwei Schulen.

Förderprogramm läuft noch zwei Jahre

Während Herrmann mit einer Kollegin täglich ihren Arbeitstag in einer von zwei fünften Klassen verbringt, arbeiten die anderen beiden in zwei höheren Klassen in der Goetheschule.

Dass beide Schulen über mehr Sozialpädagogen verfügen als der Durchschnitt in Eisenach, hat auch einen Grund.

Die Stadt Eisenach beteiligt sich seit 2016 an einem Förderprojekt, das helfen soll, die Zahl der Schulabbrecher zu senken. Ausgewählt wurden damals die Oststadt- und die Goetheschule. Jetzt erhielt die Stadt für zwei Jahre eine Verlängerung des Projekts (unsere Zeitung berichtete) und neue Gelder. Und arbeitet nun zusätzlich mit dem Verein Kindersprachbrücke Jena zusammen.

Den freien Träger der Jugendhilfe mit Sitz im Osten Thüringens gibt es seit 17 Jahren. Ursprünglich, berichtet Projektleiter Wolfgang Bitter, wurde der Verein von Studierenden gegründet, die Programme für die Sprachförderung von Migranten entwickelten. In den Folgejahren entstand das Projekt des sogenannten Teamteachings, so heißt es in der Fachsprache. Dabei handelt es sich um Sozialpädagogen, die über eine Kooperation als Teamlehrer direkt im Unterricht eingesetzt sind. Das Projekt startete zunächst in Jena, mittlerweile gibt diese Form der Teamteacher an 16 weiteren Schulen in Thüringen, und seit Sommer auch in Eisenach mit den vier Sozialpädagoginnen.

Die vier Frauen verbringen ihren Arbeitstag täglich direkt in den Klassen, sind zum Beispiel bereits vor Unterrichtsbeginn eine halbe Stunde eher da und damit oft erste Ansprechpartnerinnen für die Kinder. „Wir empfangen die Kinder, hören zuerst davon, was auf dem Schulweg oder zu Hause gewesen ist“, beschreibt Nadine Rohmann. Das helfe beispielsweise dabei, dass Fachlehrer in den Unterricht oft zügiger in den Stoff einsteigen können. Und wie Schulleiterin Kerstin Lüder von der Gemeinschaftsschule mit ihren Worten beschreibt: „Beratungsklärung geht vor Sachklärung“.

Nicht alle Lehrer reagieren positiv

Als Fachlehrer bekomme man nicht immer mit, wenn in der Klasse etwas schief läuft, sieht sie in den neuen Tandemteams eine sinnvolle Ergänzung. Doch das Echo in ihrer Lehrerschaft sei trotzdem nicht nur positiv. Lehrer seien oft Einzelkämpfer, meint die Schulleiterin. Und signalisiert, dass einige ihrer Lehrerkollegen sich auch in der eigenen fachlichen Arbeit angegriffen fühlen. Aus Lüders Sicht ergeben sich aber positive Effekte. 95 Prozent ihres Teams fände das Projekt positiv, meint sie.

Zudem die Teamlehrer die Lehrer in der Elternarbeit unterstützen. So erzählt Teamteacher Maria Scheuermann, dass sie auch an den Lernentwicklungsgesprächen, die Klassenlehrer mit den Eltern im Schuljahr führen, teilgenommen hat. Manchmal sei es durchaus besser, wenn nicht die Lehrer zum Telefon greifen und mit Eltern reden, betont Sascha Mumlek, Lehrer an der Goetheschule.

Das Arbeiten in den Klassen sorgt vor allem auch für mehr Ruhe in den Klassen, berichten die Projektbeteiligten. So schaffte es auch eine fünfte Klasse der Gemeinschaftsschule, endlich so etwas wie eine echte Klasse zu werden, beschreibt Schulleiterin Kerstin Lüder. In den ersten vier Jahren hatten es diese Schüler gar nicht leicht. Mehrfach wechselte aus diversen Gründen deren Klassenlehrer, dann wurde aus zwei Klassen eine, später kam noch ein neuer Lehrer dazu. „Da fehlte einfach die Ruhe und Kontinuität“, verdeutlicht Lüder. Die Kontinuität verbesserte sich mit der neuen Klassenbegleitung deutlich, was auch die Kinder selbst bemerken, wie Julia Herrmann sagt.

Bernd Wächter, der das Schulabbrecher-Projekt in Gänze bei der Stadt Eisenach betreut, wirkt zufrieden ob der ersten Effekte. Auch extra finanziell bereitgestellte Mittel für Nachhilfe würden abgefragt, erklärt der Leiter der Schulverwaltungsamtes. Angeregt ist nun in regelmäßigen Abständen eine gemeinsame Runde aus den Schulsozialarbeitern, den durch das Projekt eingesetzten Lerncoaches und den neuen Teamlehrern, um Erfahrungen auszutauschen und auszuwerten.