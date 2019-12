Spannende Sonntag-Abende in Eisenach

Diese zwei Sonntagabende haben es nicht leichter gemacht in der Region und bei vielen für schlechte Laune gesorgt. Nicht etwa, weil der jeweilige Tatort in der ARD Mist gewesen wäre, sondern weil der Ausgang sowohl der Kommunalwahlen im Mai als auch der Landtagswahlen im Oktober für zumindest schwierigere Verhältnisse gesorgt hat.

Während in ganz Deutschland von einem angeblichen Linksruck der SPD die Rede ist, erlebte die Region bei beiden Wahlen den Ruck in die andere Richtung. Und dies zu Lasten vor allem von CDU, Linke und auch SPD. Dagegen gab es ein Erstarken der AFD. Im Eisenacher Stadtrat sackte die CDU um 9,4 Prozent ein und verlor damit auch den Status als stärkste Fraktion. Mit 20,7 Prozent reichte es nicht gegen Die Linke, die nun mit 21,7 Prozent im Stadtrat sitzt, dabei aber auch 7,6 Prozent verlor. Die SPD lieferte mit 11,8 und einem nur geringen Verlust ein vergleichsweise gutes Ergebnis ab. Sie steht damit prozentual in etwa auf einer Höhe mit Grünen, NPD und AfD. Letztere kam aus dem Stand im Eisenacher Stadtrat auf 11,7 Prozent. Mit dabei dann auch noch FDP, BfE und Eisenacher Aufbruch.

Was sich da erahnen ließ, wurde in den Wochen darauf immer deutlicher: Dies Ergebnis macht das Arbeiten im Rat noch komplizierter, langwieriger und schwieriger.

Im Kreistag geht es etwas leichter, aber das Bild ist ähnlich. Hier lagen die Verluste der CDU niedriger, bei etwas über drei Prozent. Die SPD halbiert sich auf unter neun Prozent, Die Linke sackt um 5,5 Prozent ab. Die Grünen kommen auf nur fünf Prozent. Auch hier schafft die AfD den Sprung deutlich ins Parlament, acht Prozent. Die NPD allerdings spielt im Kreistag kaum noch eine Rolle. Sie hat nur noch einen Sitz. Ebenfalls den Sprung hinein schafften FDP, Freie Wähler und LAD.

Bei der Landtagswahl im Oktober wurde es dann vor allem im Eisenacher Wahlkreis ein spannender Abend. Entgegen so mancher Prognose holte die CDU in allen drei heimischen Wahlkreisen die Direktmandate: Marcus Malsch, Martin Henkel und Raymond Walk. Vor allem Walk musste lange zittern.

Und es ging auch bei ihm um alles, denn wie sich hinterher herausstellte, hätte ihm sein vermeintlich sicherer dritter Listenplatz nichts gebracht. Über die Liste schaffte es kein CDU-Kandidat. Ohne Direktmandat säße Walk heute nicht im Landtag.

„Es war mit vorher klar, dass es da einen engen Dreikampf geben würde“, sagt Walk im Rückblick. Denn neben Kati Engel von den Linken erhielt auch die AfD-Kandidatin Susi Schreiber viel Zustimmung. Rund 200 Stimmen gaben am Ende den Ausschlag, so viele lag Walk vor Engel.

„Ich habe mich natürlich sehr gefreut über 7526 Mal Vertrauen und auch für meine Unterstützer, ohne deren Hilfe ich es bei allem persönlichen Einsatz nicht geschafft hätte“, resümiert der CDU-Mann. Und eines attestiert er auch: „Es war ein fairer Wahlkampf.“ Sein persönliches Ergebnis habe immerhin klar über dem für die CDU gelegen.

Enttäuscht war Kati Engel. „Natürlich ist das ärgerlich und traurig, wenn man so nah dran ist“, sagt die junge Frau, die dann über die Landesliste doch in den Landtag einzog. Viel bedauerlicher findet sie es jedoch, dass die AfD-Kandidatin so viele Stimmen erhalten und am Ende auch nur runde drei Prozent hinter Walk gelegen habe. Immerhin habe sie selbst, so Engel, im Stadtgebiet von Eisenach vorne gelegen.

Aus der Region haben es neben Engel, Walk, Malsch und Henkel noch weitere Kandidaten aus oder mit Bezug zur Region über ihre Landeslisten in den Landtag geschafft: Anja Müller und Sascha Bilay (beide Linke), Robert-Martin Montag (FDP) und Tosca Kniese (AfD).