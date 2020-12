Sparkasse eröffnet neue Filiale in Bad Liebenstein

Eine neue Filiale der Wartburg-Sparkasse ist in Bad Liebenstein eröffnet worden. Das teilte Sparkassensprecher Volker Weber mit. Sie befindet sich direkt am Kreisverkehr in der Barchfelder Straße. Ziemlich genau vor einem Jahr sei die Bodenplatte gegossen worden, berichtet Weber. Inzwischen sind neben der Filiale im Erdgeschoss in den darüberliegenden Etagen zwölf Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen entstanden. Zudem wurden 18 Parkplätze geschaffen. Das Gebäude befindet sich im Besitz der Sparkasse. Neben einem Ein- und Auszahlautomat gibt es zwei SB-Terminals, Beratungszimmer und einen Servicetresen. Die Filiale ist barrierefrei.