Spaziergang auf der Bundesstraße

Birgit Schellbach über die stark befahrene Bundesstraße 19. Diese hatte sich im Eisenacher Mariental kurzzeitig in eine Fußgängerzone verwandelt.

Wann kann man als Fußgänger schon mal in aller Ruhe über einer Bundesstraße spazieren? Am letzten Wochenende verwandelte sich die Bundesstraße 19 im Mariental, zwischen dem Ortsschild und dem Eingang zur Drachenschlucht, für zahlreiche Ausflügler in einen Wanderweg. Denn wegen Fällarbeiten war der Abschnitt zwischen Eisenach und Wilhelmsthal voll gesperrt.