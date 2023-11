SPD-Basis im Wartburgkreis kürt Landtagskandidaten

Wartburgkreis. Martin Geißler und Tarek Sabsaby für die Wahlbezirke Wartburgkreis I und II nominiert.

Die Basis der SPD im Wartburgkreis hat zwei Direktkandidaten für die Landtagswahl im September 2024 nominiert. Beide Kandidaten wurden einstimmig gewählt, teilt die Partei mit.

Im Wahlkreis Wartburgkreis I (südlicher Wartburgkreis ohne Bad Liebenstein und Barchfeld/Immelborn) tritt erneut Martin Geißler an. Der 35-jährige Vachaer arbeitet im Gesundheitsamt des Wartburgkreises und engagiert sich als Stadtrat in Vacha. Darüber hinaus kümmert er sich in seiner Freizeit um Naturschutz und Landschaftspflege und sammelt Streckenkilometer als passionierter Läufer. Geißler will sich im Landtag vor allem für Bürokratieabbau und die Förderung des ländlichen Raums einsetzen.

Im Wahlkreis Wartburgkreis II (Eisenach, Gerstungen, Werra-Suhl-Tal) wurde der 46-jährige Eisenacher Tarek Sabsaby nominiert. Er stammt aus Syrien und ist vor sieben Jahren nach Deutschland geflüchtet. Als Integrationsmanager arbeitet Sabsaby bei der Sozialen Dienstleistungsgesellschaft des Wartburgkreises und unterstützt anerkannte Asylbewerber und Geflüchtete bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Er will sich vor allem für ein funktionierendes Integrationskonzept des Landes einsetzen.

Die Nominierung im Wahlkreis Wartburgkreis III folgt im Februar 2024.