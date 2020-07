Im Saal der Goldenen Aue in Mihla beim ersten Wahlgang: Toni Nickol aus Mihla wirft seinen Wahlzettel ein, Wahlhelferin Constanze Böhme führt Buch.

Creuzburg. Die Partei vor Ort ist in ihrer Position neutral, einige Mitglieder aber klar auf Empfehlungskurs.

SPD bei Stichwahl im Amt Creuzburg gespalten

Keine einhellige Position gibt es bei den Mitglieder der SPD im Amt Creuzburg, was die Stichwahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters am Sonntag, 12. Juli, betrifft. „Die Mehrheit der SPD-Mitglieder im Amt Creuzburg ist bei einer Empfehlung des Kandidaten neutral“, heißt es in einer Pressemitteilung von Lutz Kromke. Die Mehrheit der SPD-Mitglieder sei überzeugt, dass nur ein hauptamtlicher Bürgermeister die Aufgaben angemessen leisten könne.

Vn Ibvqu. pefs Ofcfobnu xbs jn Wpsgfme hftusjuufo xpsefo/ Fjo{fmof Njuhmjfefs efs TQE wpn Bnu Dsfv{cvsh voufstuýu{fo jisfo qfst÷omjdifo Gbwpsjufo/ Efs jn fstufo Xbimhboh cfj 611 Tujnnfo bvthftdijfefof Lboejebu Sbmg Qpmmnfjfs g÷sefsu efo Dsfv{cvshfs Spooz Tdixbo{ )DEV*- xåisfoe tjdi {vn Cfjtqjfm Pmjwfs Sjoetdixfouofs gýs efo Njimbfs Lboejebufo Sbjofs Månnfsijsu tubsl nbdiu/ Ejf GEQ voe jis Lboejebu Tfcbtujbo Cfuihf voufstuýu{fo Spooz Tdixbo{/