SPD will Ersatzneubau für Eisenachs Jahnhalle prüfen lassen

Eisenach. Der Gutachter sieht Zustand von Dach, Wänden und Gründung aber als ausreichend an. In den Ausschüssen wird weiter diskutiert.

Der Prüfbericht zum Zustand der Eisenacher Jahnsporthalle liegt vor, zumindest den Ratsmitgliedern. Und aus Sicht von Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) reichen die dort getroffenen Ergebnisse aus, um das Projekt für den Anbau eines Sozialtraktes wieder in Gang zu setzen.

Die Variante eines „Ersatzneubaues“ ist für ihn vom Tisch, sagte er im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima, Verkehr und Sport. Im Prüfbericht würden vom Gutachter sowohl die Dachkonstruktionen aus Stahl und Holz wie auch die Umfassungswände sowie die Gründung als ausreichend angesehen. Wobei etwa im Bereich der Holzkonstruktion des Daches keine Reserven mehr vorhanden seien.

Zudem mahnt der Gutachter an, dass Schäden an einer Mauer zu beseitigen sind und die nachträglich eingebaute Heizungsanlage zurückgebaut werden müsse. Da sieht Möller das sofortige Wiederaufleben der Planungen für den Sozialtrakt-Anbau als geboten an, um die baldige Nutzung der derzeit gesperrten Halle hinzubekommen.

Das allerdings sieht die SPD anders. Ausschusschef Jonny Kraft: „Der Prüfbericht zeigt, dass wir es mit einem 100 Jahre alten Gebäude mit all seinen Schwächen zu tun haben.“ Die Sportfläche in der Halle werde den heutigen Vorgaben für einen normalen Vereinsspielbetrieb nicht gerecht; die Decke sei für einige Sportarten viel zu niedrig. Deshalb schlage die SPD eine Prüfung vor, inwieweit sich die avisierten Fördermittel in Höhe von 619.100 Euro für den Neubau einer Zweifelderhalle an anderer Stelle umschichten ließen. Überdies soll nach einem dafür nutzbaren Grundstück geschaut werden. Der Bedarf für eine weitere Halle, so Kraft, sei ja ohnehin da. Möller wollte das Argument des Alters des Gebäudes nicht so stehen lassen. „Wenn wir alle Gebäude in Eisenach, die 100 Jahre und älter sind, abreißen lassen wollten, hätten wir ziemlich viele Baulücken in der Stadt“. Er verwies darauf, dass die Jahnhalle im jetzigen Zustand eben nutzbar sei. Und immerhin seien Vorleistungen wie der Grundstückstausch für das Anbau-Projekt bereits abgeschlossen.

Im Gespräch ist auchEinbeziehung der Goethehalle

Aber auch Architekt Max von Trott zu Solz, der als sachkundiger Bürger für die Grünen im Ausschuss sitzt, kann der Ersatzneubau-Idee viel Positives abgewinnen und geht noch einen Schritt weiter. Er schlug vor, sowohl die Mittel für den Anbau an die Jahnhalle als auch jene für die Erweiterung und Sanierung der Goethehalle für den Bau einer neuen Zweifeldhalle im Bereich der Karl-Marx-Straße, Ecke Clemdastraße einzusetzen, wenn es sich umschichten ließe. Damit wäre ein regelgerechter Spielbetrieb für Vereine abgesichert. Dadurch stünden zudem für Schulsport (zumindest der Grundschulen) und reinen Freizeitsport die beiden vorhandenen Hallen weiter zur Verfügung. Der gut genutzte Bolzplatz neben der Goethehalle bliebe erhalten und das leerstehende Grundstück an der Karl-Marx-Straße würde genutzt.

Dem allerdings widersprach Grünen-Fraktionschef Jo West. Er findet, dass eine weitere Verzögerung, die ein Umschichten auf eine neues Projekt mit sich brächte, den Bürgern nicht mehr erklärbar wäre. Er empfahl, das Ausbauprojekt weiter voranzutreiben. Der Ausschuss empfahl dem Stadtrat einstimmig, den SPD-Antrag erneut in den Ausschüssen beraten zu lassen.