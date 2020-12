Spende für das Kinderhospiz

Eisenach. Mit 500 Euro im Gepäck reisten Vize-Schulleiterin Madlen Füldner und die Schüler der Mosewaldschule, Laila (4. Klasse) und Matti (2. Klasse), in das Kinderhospiz nach Tambach-Dietharz. Das Geld ist eine Spende an die Einrichtung und stammt aus dem Erlös des Spendenlaufes der Eisenacher Grundschule. Das vierte Jahr in Folge unterstützt die Mosewaldschule das Kinderhospiz finanziell. Marcus Köhler nahm die Spende in Empfang. Der Spendenlauf der Grundschule war in diesem Corona-Jahr im Flüsterbetrieb über die Bühne gegangen. Im Gegensatz zu Vorjahren drehten die Kinder nicht auf dem Nordplatz ihre Runden, sondern in der Turnhalle. Unter den erschwerten Umständen fiel die Spende an das Kinderhospiz in diesem Jahr etwas kleiner aus als sonst. zz