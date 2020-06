In Ruhla soll bald wieder eine ausgediente Telefonzelle als Büchertauschplatz dienen. Die alte war beim Sturm Anfang 2020 beschädigt worden. Jetzt rufen die Initiatoren vom Netzwerk Wir in Ruhla und der Verein Arche Nova zu Spenden auf, um das Projekt finanzieren zu können.

Spenden für neue Bücherbox erhofft

In Ruhla soll eine ausrangierte Telefonzelle wieder die defekte Bücherbox ersetzen. Wie unsere Zeitung berichtete, wurde die bisherige Box durch den Sturm zu Beginn des Jahres so beschädigt, dass sie nicht mehr repariert werden kann. Derzeit fungieren zwei Regale im Geschäft „Landstreichers Kostbarkeiten“ von Silvia Rost als Ersatz. Das Netzwerk Wir hat in Zusammenarbeit mit dem Verein Arche Nova eine ausrangierte Telefonzelle bei der Telekom bestellt, die frühestens im September abholbereit sein wird. Sie soll dann wieder an die alte Stelle gegenüber vom Rathaus aufgestellt werden.

Die neue Telefonzelle und der Innenausbau kosten allerdings Geld. Um das zu finanzieren, rufen das „NetzWerk“ und der Verein Arche Nova zu einer Spendenaktion auf. Wer für die neue Bücherbox einen finanziellen Beitrag leisten möchte, kann diesen direkt in eine Spendenbüchse tun: Eine ist aufgestellt am Büchertauschregal und eine weitere hat Bücherfan Birgit Watzlaweck in ihrem Taxi. Eine Spendenbüchse sei sogar noch verfügbar, so Silvia Rost, die einst die Idee für den Büchertauschplatz hatte. Wer sie in seinem Geschäft oder Institution aufstellen möchte, kann sich gern im Geschäft „Landstreichers Kostbarkeiten“ melden.

Wer möchte, kann natürlich auch eine Spende auf das Konto der Arche Nova überweisen. Die Bankverbindung bitte erfragen bei Silvia Rost, „Landstreichers Kostbarkeiten“, Marienstraße 1 und 2 in Ruhla, Telefon: 01520/9416476.