Sperrachen-Bank hat Platz in Treffurter Kirschplantage

Ein Ehepaar aus Großburschla hatte sich auf dem Weg zur Adolfsburg mehr Sitzgelegenheiten gewünscht. Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) ging in die Spur. Vater Klaus ist Rentner und passionierter Hobby-Holzbildhauer. Er schuf für die „Sperrachenbank“, die auf der Kirschplantage einen Platz fand. Landläufig werden die Treffurter Sperrachen genannt, das sind Kirschen. Eine aufgeplatzte Kirsche zeigt sich auch an der Bank aus Kirschholz. Klaus Reinz hinterließ in und um Treffurt schon mehrere Holzskulpturen. Die Bank kostete die Stadt nichts, außer die Lasur. Die Naturparkverwaltung Eichsfeld-Werra-Hainich hat auf der Plantage zudem vier Sonnenliegen beigesteuert.