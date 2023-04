Sperrung in Eisenach, blühender Schlosspark und kaputtes Bahngleis

Letzter Schliff für den Frühjahrsflor: Pflanzmuster in den Bordüren am Teppichbeet im Schlosspark Altenstein.

Halbseitige Sperrung in der Goethestraße

Die Eisenacher Stadtverwaltung informiert über eine Baumaßnahme in der Goethestraße. Auf Höhe der Hausnummern 4 a bis 8 b wird von Dienstag, 11. April, bis voraussichtlich zum 31. Dezember 2024 die Straße halbseitig gesperrt. Auch der Gehweg sei betroffen und werde voll gesperrt. Grund der Maßnahmen seien Bauarbeiten auf dem Grundstück Goethestraße 1.

Schlosspark Altensteinim Frühjahrsflor

Pünktlich zu Ostern ist im Schlosspark Altenstein nahe Bad Liebenstein die Frühjahrsbepflanzung fertiggestellt. Rund 8600 Blumen haben Mitarbeiter der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten unter Leitung von Parkverwalter Toni Kepper in die Schmuckbeete im Innenpark gesetzt. Zuletzt kam das beliebte Teppichbeet vor dem Schloss an die Reihe. Die Bepflanzung aus Stiefmütterchen, Hornveilchen, Tulpen und Narzissen ist etwa bis Pfingsten zu sehen. Dann wird sie durch die Sommerbepflanzung ersetzt. Das aufwendige sommerliche Pflanzbild des Teppichbeets wird bereits seit dem Winter anhand historischer Vorlagen geplant und vorbereitet.

Ersatzverkehr auf der Bahnstrecke Eisenach-Meiningen

Nach einer Mitteilung der Deutschen Bahn kommt es auf der Strecke zwischen Eisenach und Meiningen weiterhin zu Behinderungen, da die Streckensperrung zwischen Oberrohn und Bad Salzungen verlängert wurde. Grund dafür sind weitere Setzungen in dem betroffenen Bereich. Nach einer Ortsbegehung durch Experten der Deutschen Bahn am Dienstag wurde die Freigabe des Gleises auf Dienstag nach Ostern, 11. April, 14 Uhr verschoben. Die Südthüringen-Bahn als beförderndes Verkehrsunternehmen bedauert diesen Umstand sehr, zumal gerade für den am Ostersonntag in Eisenach stattfindenden MDR-Osterspaziergang umfangreiche Verstärkungen im Zugverkehr zwischen Meiningen-Bad Salzungen-Eisenach eingeplant sind. Ein Plan mit dem Ersatzverkehr ist im Netz einsehbar unter: www.sued-thueringen-bahn.de.