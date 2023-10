Die Heinrichstraße im Osten der Stadt Eisenach bleibt länger gesperrt und die Sperrung der Hohenlohestraße im Ortsteil Neukirchen beginnt am 16. Oktober.

Sperrung von Straßen in Eisenach nötig

Eisenach. Heinrichstraße im Osten der Stadt Eisenach und Hohenlohestraße im Ortsteil Neukirchen betroffen.

Die Heinrichstraße im Osten der Stadt Eisenach bleibt weiterhin im Bereich der Hausnummer 56 (Petersberg Apotheke) bis zur Einmündung der Langensalzaer Straße voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Ende der Woche, Freitag, 5. Oktober. Grund für die Sperrung ist eine Umverlegung der Gas- und Stromleitungen in diesem Bereich.

In der Zeit von Montag, 16. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 10. November, ist die Hohenlohestraße im Eisenacher Ortsteil Neukirchen auf Höhe der Hausnummern 1 bis 5 für den Verkehr voll gesperrt. Der Gehweg ist nicht betroffen. Grund sind der Anschluss des Hausstroms, die Verlegung einer Leitung in der Erde, Arbeiten an der Straßenbeleuchtung und der Breitband-Glasfaserausbau.