Spielzeug für die Klinik für Kinder und Jugendmedizin

Eisenach. Spende der Eisenacher Versorgungsbetriebe (EVB) für das Krankenhaus.

Die Freude ist den Kolleginnen der Klinik für Kinder und Jugendmedizin „Dr. Siegfried Wolff“ ins Gesicht geschrieben. Denn stellvertretend für ihre kleinen Patienten durften sie einen großen Berg Geschenke entgegennehmen. „Wir freuen uns für unsere kleinen Patienten sehr und danken für diese Aufmerksamkeit, die den Kindern geschenkt wird.“, freut sich Roswitha Enskat, leitende Stationsschwester der Pädiatrie am Eisenacher Klinikum.

Sponsor sind die Eisenacher Versorgungsbetriebe (EVB). In der Adventskalenderaktion der EVB verbirgt sich hinter jedem Türchen ein Gewinn. Die Kinder des St. Georg Klinikums standen aber als Gewinner schon vorher fest. Spielzeug im Wert von 500 Euro wurden in den Eisenacher Geschäften für Kinder im Krabbelalter bis zu 6 Jahren gekauft. Wichtig war bei der Auswahl der Spielzeuge auch, dass sie gut desinfiziert werden können. Bei einer kurzen Stippvisite wurden sie von EVB-Mitarbeiterinnen Monique Schlegel und Gabriela Kühn, zuständig für Vertrieb und Marketing des regionalen Energieversorgers, am Eingang des Klinikums abgegeben. „Wir freuen uns, dass wir der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Eisenach helfen können“.