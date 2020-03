Sporthalle ist nicht mehr auf der Tagesordnung

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hat die Reißleine gezogen und den Tagesordnungspunkt zur Sporthalle/Berufsschule im Industriedenkmal O1 zurückgezogen. Der Stadtrat sollte am 24. März eine Grundsatzentscheidung treffen. Es hatte sich abgezeichnet, dass eine Mehrheit für den Neubau einer Sporthalle am Heinrich-Ehrhardt-Platz stimmen würde, weil die Fördermittel für das O1 als zu unsicher gelten.

Wolf will jetzt einen Termin mit Fördermittelgebern vor Ort organisieren. Sie favorisiert die Sporthalle im Industriedenkmal. Eine Kopplung mit der Berufsschule ist in allen Varianten vom Tisch. Neues Ziel: Entscheidung im Stadtrat am 12. Mai.

Michael Klostermann (SPD) wiederum sieht seinen wegen aktueller Entwicklungen immer wieder verschobenen Antrag zum Großprojekt als dringlich an und will diesen am 24. März im Stadtrat behandelt wissen. Darin heißt es, dass der Bau einer Sporthalle im O1 nicht weiter verfolgt wird. Stattdessen soll eine Dreifelderhalle an einem geeigneten Standort neu errichtet werden. Sollte die Dringlichkeit nicht bestätigt werden, möchte Klostermann eine Sondersitzung des Stadtrats spätestens in der ersten Aprilhälfte.