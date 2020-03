Sporthallen-Neubau findet immer mehr Unterstützer

Im Eisenacher Stadtrat zeichnet sich eine Mehrheit dafür ab, die Idee einer Sporthalle im Industriedenkmal O1 zu beerdigen und stattdessen einen Neubau am Heinrich-Ehrhardt-Platz zu errichten. Der Einbau der Berufsschule ins O1 ist bereits vom Tisch, nachdem ein externes Büro seinen Varianten-Vergleich, einschließlich Risikoanalyse, vorgelegt hat.

Danach gilt eine Einigung mit dem Wartburgkreis bezüglich eines neuen Standorts der Berufsschule in absehbarer Zeit als unwahrscheinlich. Der Kreis ist ab Januar 2022 für die Berufsschulen auf dem Gebiet der Stadt Eisenach zuständig.

Daher hat auch Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) die lange Zeit verfolgte Variante 1 – Sporthalle und Berufsschule gemeinsam im O1 – ad acta gelegt. Sie favorisiert stattdessen Variante 2, die eine Nachnutzung des O1 vorsieht, aber nur noch für die Sporthalle. Die Berufsschule soll räumlich von dieser getrennt werden. Wolf verbindet damit die Hoffnung, dass die Berufsschule immer noch im Umfeld des Industriedenkmals verwirklicht werden kann.

Stadträte äußern Zweifelan Finanzierung für das O1

Doch nach Ansicht von Michael Klostermann (SPD) ist die Variante 2 in der vorgelegten Analyse „schön gerechnet“. Er bezweifelt, dass die Fördermittel, die zur Gegenfinanzierung aufgeführt werden, in genannter Höhe bereit stehen. So soll ein Topf des Bundes für national bedeutsame Städtebau-Vorhaben angezapft werden. Der Stadtrat hatte nachträglich den bereits von der Verwaltung eingereichten Antrag abgesegnet. Doch jetzt werden konkrete Aussagen erwartet, was davon realistisch ist.

„Hamburg und Berlin haben maximale Förderungen von acht Millionen Euro erhalten“, hat Klostermann recherchiert. Im Vergleich dazu sollen es für Eisenach 15 Millionen Euro werden? Die Variante 2 ist für den SPD-Fraktionsvorsitzenden „genauso wenig durchfinanziert wie alle anderen Vorschläge in den letzten Jahren“. „Ich habe die Faxen dicke“, sagt er auch mit Bezug auf Unterlagen, die er im Zuge des Akteneinsichtsausschusses eingesehen hat. Dieser Ausschuss soll mögliche Versäumnisse von Baubürgermeister Uwe Möller (parteilos) im Zusammenhang mit dem Großprojekt Sporthalle/Berufsschule klären.

Zur Erinnerung: Möller hatte von einer Koppelung beider Vorhaben abgeraten und wollte in einem ersten Schritt mit der Sporthalle beginnen. Doch dann ist ihm die Zuständigkeit entzogen worden.

Andreas Neumann (CDU) sieht ebenfalls viele Ungereimtheiten in der Finanzierung von Variante 2, und Gisela Rexrodt (parteilos, für die FDP) kann es nicht mehr hören, dass Gespräche „auf einem guten Weg sind“. Diese Aussage sei auch zur Berufsschule getroffen worden. Dabei gehe aus Unterlagen hervor, dass die Landesregierung bereits im Januar 2019 eine Förderung für die Berufsschule abgelehnt hat. Trotzdem habe man Variante 1 mit der Berufsschule weiter verfolgt, auch im aktuellen Variantenvergleich, kann sie sich nur wundern.

Stadtrat soll zur Sitzungam 24. März entscheiden

Das alles führt zu einer Gemengelage, der sich die Linken auch nicht mehr entziehen können. Karin May (Linke) spricht sich zwar nach der internen Vorstellung des Variantenvergleichs für den Vorschlag der Oberbürgermeisterin aus. Sie verweist aber darauf, dass sich die Fraktion erst am Montag eine Meinung bilden wird. Außerdem würde noch in den Fachausschüssen diskutiert.

Am 24. März soll der Stadtrat eine Grundsatzentscheidung zur Sporthalle/Berufsschule treffen.

Klostermann und Neumann streben eine breiten Konsens der demokratischen Fraktionen an. Bei Jo West (Bündnis 90/Grüne) treffen sie auf Zustimmung: „Wir stehen gegenüber den Sportvereinen in der Pflicht, ein Ergebnis zu liefern und nicht weitere Runden zu drehen.“ Am schnellsten umsetzbar und ehesten finanzierbar sei ein Neubau. Die Variante 2 mit der Sporthalle im O1 hält West zwar ebenso wie May aus städtebaulichen Gründen für wünschenswert, aber nur, wenn sich jemand findet, der das Geld gibt.

Was wird bei der Neubau-Variante aus dem mehr und mehr verfallenden O1? Klostermann will nur so viel verraten, dass man dafür vernünftige Vorschläge hat. Neumann kann sich ein großes, modernes Gymnasium vorstellen oder eine Berufsschule, kombiniert mit Volkshochschule.