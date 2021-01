Sprechstunde des Eisenacher TAM via Zoom zum Improtheater

Eisenach. Mit einem speziellen, digitalen Angebot startet die freie Eisenacher Truppe des Theater am Markt (TAM) am Freitag, 7. Januar, in das neue Jahr. Ab 19.30 Uhr gibt es eine Theatersprechstunde via Zoom zum Thema Improtheater.

Mit dabei sind Claudia Heu , (Choreografin, Produzentin und Lehrende/Wien) Andrea Poppinger (Psychodramatikerin/Wien-Möhra) und das Impro-Ensemble des TAM. Die Moderation übernehmen Beate Göbel und Theresa Frey von der TAM-Leitung.

Den Spuren der Performance-Künsterin Yoko Ono folgend, entwerfen die Ensemblemitglieder Handlungsanweisungen zum kreativen Umgang mit Alltagsgewohnheiten und veröffentlichen diese am Fenster des TAM analog vor Ort und digital via Facebook und Instagram als „Impro to go“.

Bei der Zoom-Sprechstunde soll besprochen werden, worin die Schönheit von vergänglichen künstlerischen Handlungen im Alltag liegt, ob das Theater ist und wie Theater in der Zeit des Lockdowns helfen kann.

Die Teilnahme an dieser Sprechstunde ist ohne Vorerfahrung möglich, die Zugangsdaten erhalten Interessierte nach Anmeldung per Mail unter: kontakt@theaterammarkt.de