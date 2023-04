Sprechstunde in Eisenach: Tipps zur Nachfolge an der Firmenspitze

Eisenach. Die IHK bietet in Eisenach einen Beratertag zur Unternehmensnachfolge an. Auch für Menschen, die sich vorstellen können, eine Firma zu übernehmen, die an der Spitze verjüngt werden soll.

Steht bei Ihnen eine Unternehmensnachfolge an? Sehen Sie eine Firmenübernahme als Chance für einen Neustart? Ob in der Familie, aus der Belegschaft heraus oder von außerhalb – die Unternehmensnachfolge ist ein komplexes, langwieriges und oft auch emotionales Vorhaben. Daher führt die Industrie- und Handelskammer (IHK), Regionalbüro Eisenach, in der Helenenstraße 4, am Mittwoch, 26. April, einen kostenfreien Sprechtag durch.

„Unternehmer erhalten im vertraulichen Einzelgespräch die Möglichkeit, sich individuell zu informieren“, macht Büroleiter Wigbert Kraus aufmerksam. Es gehe um eine erste Orientierung. Gemeinsam werde versucht, eine langfristige Lösung zu entwickeln.

Ansprechpartner ist Knut König, Projektmitarbeiter im Kammernetzwerk Unternehmensnachfolge. Übernahmeinteressierte seien willkommen und könnten sich in den so genannten Nachfolge-Club der IHK, ein Tool für Interessenten, aufnehmen lassen, um mit Unternehmen in Kontakt zu kommen.

IHK-Regionalbüro Eisenach, Helenenstraße 4, 26. April, 9 bis 15 Uhr, individuelle Termine unter Telefon: 03691/79800 oder per E-Mail an: kraus@erfurt.ihk.de