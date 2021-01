St.-Johannes-Stift und Treffurt besiegeln Hotel-Vertrag

Es ist ein trüber und kalter Tag. Vor dem Fenster tanzen immer wieder einzelne Schneeflocken vorbei. In einem 400 Jahre alten barrierefrei sanierten Fachwerkgebäude sitzen zwei Herren an einen Tisch und unterzeichnen Verträge. Das sind Michael Reinz (parteilos, Bürgermeister der Stadt Treffurt, und Berthold Ehling, Geschäftsführer des St.-Johannes-Stifts in Ershausen im Eichsfeld. Unterschrieben wurde der Pachtvertrag für das Hotel 1601. Hier startet das Stift sein erstes Inklusionsprojekt.

„Wenn man in der Eingliederungshilfe tätig ist, braucht es verschiedene Instrumente, um Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Leben und am Arbeiten zu ermöglichen. Eine moderne Möglichkeit ist das Inklusionsunternehmen“, meint Berthold Ehling. Viele Jahre plante das Stift die Eröffnung des Hotels, das von einer Tochtergesellschaft geführt wird. Erst durch Bauverzug und dann das Beherbergungsverbot musste der Start verschoben werden. In einem Inklusionsunternehmen arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung.

Da Inklusionsbetriebe auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind, gelten die gleichen Regeln wie in jedem anderen Betrieb. Für Menschen mit Behinderung ist es ein Weg zu mehr Selbstbestimmung. „Für das St.-Johannes-Stift bietet das Hotel aber nicht nur die Betätigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Gerade für die Werkstatt in Ershausen ist es eine gute Möglichkeit, mit Praktika und Arbeitserprobungen Beschäftigte zu qualifizieren und wenn möglich sie ebenfalls fit für einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu machen. Ein Hotel ist ein faszinierender Arbeitsplatz“, so Ehling. Michael Reinz ergänzt: „Mit dem Hotel schließen wir eine touristische Lücke in der Stadt. Es fehlte an einem Übernachtungsangebot, und die Anfragen werden durch den gestiegenen Radwegtourismus jedes Jahr mehr.“

Da am 1. März die ersten Gäste empfangen werden sollen, haben Rufina Hahn und Michael König viel mit der Vorbereitung zu tun. Sie werden das Hotel leiten.