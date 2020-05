Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Eisenach prüft Hilfen für Betriebe

Die CDU-Fraktion wollte per Dringlichkeitsantrag am Dienstag im Stadtrat erreichen, dass Betreiber von Restaurants, Cafés, Bars und Kneipen für ihre Außengastronomie in diesem Jahr keine Sondernutzungsgebühren an die Stadt zahlen müssen. Darüber ist aber nicht abgestimmt worden.

