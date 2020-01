Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Eisenach versteigert einen Opel Astra

Die Stadtverwaltung versteigert am Mittwoch, 22. Januar, auf dem städtischen Bauhof in der Gaswerkstraße 28 in Eisenach ein sichergestelltes Auto. Es handelt sich, so die Mitteilung, um einen schwarzen Opel Astra J St Energy 2.0 CDTI Sports Tourer mit 121 kW (Diesel-Motor, Euro 5) mit Erstzulassung im April 2014 und einem Kilometerstand von 51.644 Kilometern. Das Fahrzeug sei fahrbereit, eine Durchsicht ausgeführt und die Bremsen erneuert worden.

Nach Anfrage teilte die Stadt mit, dass der Wagen längere Zeit ohne Zulassung auf einer öffentlichen Straße in Eisenach gestanden habe. Man habe den Eigentümer ermittelt und mehrfach angeschrieben, ihm auch auch das Einziehen des Fahrzeuges angekündigt. „Auf keines der Schreiben reagierte der Eigentümer“, erklärte Stadtsprecherin Janina Walter.

Nachdem alle Fristen ohne eine Reaktion des Eigentümers abgelaufen seien, ließ die Stadt nach eigenen Angaben Rechts- und Wertgutachten erstellen – und jetzt erfolgt die Versteigerung. Fahrzeugpapiere und ein Schlüssel seien vorhanden. Der Höchstbietende der Versteigerung erhalte den Zuschlag. Dieser habe eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro in bar zu leisten. Der Wagen werde herausgegeben, wenn die Restsumme innerhalb von 14 Taqen bezahlt ist.

Die Versteigerung am 22. Januar beginnt 10.30 Uhr, ab 10 Uhr können Interessenten das Fahrzeug vorab besichtigen.