Stadt erarbeitet Radwegekonzept

In Weimar wird an der Ettersburger Straße ein Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen getestet. Mit dem neuen Verkehrszeichen 277.1 soll auch die Sicherheit für Radfahrer erhöht werden.

Eisenach. Neues Verkehrsschild bisher nicht in Eisenach.

In Weimar wird derzeit ein neues Verkehrszeichen getestet, dass generell mehrspurigen Fahrzeugen wie Autos, Lkw und Bussen das Überholen von einspurigen Gefährten wie Mopeds oder Fahrrädern, selbst wenn sie an der Steigung nicht mehr als Schritttempo schaffen, verbietet. Das neue Verkehrsschild ist nicht unumstritten. In Eisenach, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung, gibt es dieses Verkehrszeichen bisher nicht. Jedoch könnte diese Option im Rahmen des neuen Radwegekonzeptes auch geprüft werden, teilte die Stadt mit.