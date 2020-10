Die Eigentümer des markanten Eckgebäudes zwischen der Wartburgallee und der Marienstraße gegenüber von der Süßen Ecke erhalten 100.000 Euro für die Sanierung aus dem Programm Städtebauförderung. Das hat der Stadtrat einstimmig in seiner letzten Sitzung beschlossen.

Stadtrat Andreas Neumann (CDU) hatte sich nicht an der Abstimmung beteiligt, weil sein Sohn Philipp Neumann einer der Investoren ist, zusammen mit dem Eisenacher Architekten Ronny Plewka.

Die Bauherren wollen rund drei Millionen Euro investieren, um 15 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten zu schaffen. Ideen für das seit 30 Jahren leerstehende Ensemble mit den Adressen Wartburgallee 78 und 78 a sowie Marienstraße 37 lieferte zunächst das Projekt „Zentral-Genial“, das der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs gemeinsam mit der Stadtsanierungsgesellschaft KEM ins Leben gerufen hat. Der Eisenacher Architekt Uwe Felsberg stellte im Zuge dieser Initiative vor, wie eine Sanierung des verwinkelten Gebäudekomplexes gelingen kann. Darauf konnten Neumann und Plewka aufbauen.

In einem ersten Abschnitt ist ein rückwärtiger Seitenflügel mit marodem Treppenhaus abgerissen worden. Statik, Holzschutz und Baugrund wurden gründlich untersucht mit dem Ergebnis, dass die Bausubstanz noch mehr geschädigt ist, als zu erwarten war. Die Mehrkosten allein für die Sicherung des Gebäudes werden mit rund 456.000 Euro angegeben. Die bewilligten 100.000 Euro sollen laut der gefassten Beschlussvorlage verwendet werden, um im zweiten Bauabschnitt die Gründung des Gebäudekomplexes und den Keller zu sichern.

Die Marienstraße 37 wurde im Jahr 1890 errichtet und in den 1930er Jahren um die Gebäudeteile in der Wartburgallee 78 und 78a erweitert. Die Fassade gilt als Beispiel für den architektonischen Stil der neuen Sachlichkeit. Der mehrgeschossige Komplex ist unterkellert. Allerdings steht der Keller seit Jahren unter Wasser. Als Ursache wird eine defekte Entwässerung und der Eintritt von Grundwasser angenommen. Der Keller muss freigelegt und abgedichtet werden.

Begründet wird die vergleichsweise hohe Förderung damit, dass der Gebäudekomplex „stadtbildprägend und städtebaulich exponiert ist“. Mit der Unterstützung werde ein erster Schritt zu einer „Revitalisierung des Objektes“ geleistet, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Wohnnutzung wird an der Stelle ebenso positiv gesehen, wie die Geschäftsräume in den Erdgeschossen. Eine Arztpraxis möchte einziehen. Für das andere Ladengeschäft können sich die Investoren einen Bäcker vorstellen. Einzug soll im Herbst 2021 sein.

Übrigens: Die nächste „Brache des Monats“ wird am Donnerstag, 15. Oktober, ab 16 Uhr vorgestellt. Das Eisenacher Architekturbüro Beyer-Schubert hat im Rahmen von „Zentral-Genial“ einen Entwurf unter der Überschrift „Neues Wohnen in der Altstadt“ für die große Baulücke in der Alexanderstraße 93 bis 103 erarbeitet. Es schlägt mehrere dreigeschossige Häuser vor, die aneinander gereiht und über einen großen gemeinsamen Hof mit Nutzungen für Bewohner verschiedenen Alters verbunden sind. Auf Parkplätze wird verzichtet mit Verweis auf das neue Parkhaus im „Tor zur Stadt“.

