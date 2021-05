Stadtverwaltung Eisenach versendet Wahlbenachrichtigungen

Eisenach. Die Vorbereitungen auf die Wahl des Kreistages laufen auf Hochtouren. In Eisenach beginnt das Versenden der Wahlbenachrichtigungen.

In diesen Tagen verschickt die Eisenacher Stadtverwaltung die Wahlbenachrichtigung für die Wahl des neuen Kreistags am 20. Juni. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Aufgrund der Fusion von Stadt und Landkreis werden Vertreter aus Eisenach und dem Wartburgkreis gemeinsam gewählt.

Das Wählerverzeichnis liegt vom 31. Mai bis 4. Juni in der Stadtverwaltung aus. Jeder Wahlberechtigte kann das Verzeichnis einsehen und die Daten zu seiner Person auf Richtigkeit überprüfen und gegebenenfalls Änderungen beantragen. Wegen der Corona-Pandemie ist dafür zwingend eine Terminvereinbarung nötig.

Die Stadtverwaltung rechnet aufgrund der aktuellen Situation mit erhöhter Bereitschaft der Eisenacher, per Brief ihre Stimmen abzugeben. Deshalb wird es zwei Briefwahlbüros geben: am Markt 2 und in der Bildungseinrichtung SBH am Heinrich-Ehrhardt-Platz. In beiden kann ab 1. Juni persönlich gewählt werden. Auch hierfür ist eine Terminvereinbarung im Vorfeld nötig. Termine können unter Telefon: 03691/ 670704 oder online vereinbart werden.

Darüber hinaus können Bürger schriftlich ihre Briefwahlunterlagen beantragen: Stadtverwaltung Eisenach, Wahlbüro Markt 2, 99817 Eisenach. Das ist auch per E-Mail möglich: wahlen@eisenach.de. Erstmals ermöglicht die Stadtverwaltung zudem die Beantragung der Briefwahlunterlagen per QR-Code. Dieser befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung und kann mit dem Smartphone eingescannt werden.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können die Wähler per Post an die Stadtverwaltung senden oder bis 20. Juni um 18 Uhr in den Briefkasten der Stadtverwaltung am Markt 2 einwerfen.

Wahlberechtigt sind Personen ab 16 Jahren, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzen. Wer am 20. Juni 2005 oder davor geboren wurde und seinen Hauptwohnsitz in Eisenach hat, darf hier wählen.

Wer Fragen zur Wahl hat, kann sich an das Eisenacher Wahlbüro wenden, Telefon: 03691/ 670701, E-Mail: wahlen@eisenach.de.