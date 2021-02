Eisenach. Allerdings gilt in ganz Thüringen am Montag die Schließung aller Schulen.

Städtische Kitas in Eisenach haben am Montag auf

Trotz Wintereinbruchs ist in Eisenach am Montag die Notbetreuung in den Kitas in Trägerschaft der Stadt geöffnet, teilte am Sonntag eine Sprecherin mit.

Die Schulen bleiben heute in Thüringen geschlossen, hatte das Bildungsministerium entschieden. Es finden kein Präsenzunterricht und keine Notbetreuung statt. Schulen, die sonst Betreuung anbieten, sind Montag notfallmäßig besetzt, um vereinzelt ankommende Kinder bis zur Abholung aufnehmen zu können. Seitens der Stadt erfolgte eine Abstimmung mit den Schulträgern.