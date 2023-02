Wartburgkreis. ADFC Wartburgkreis lädt dazu für 22. Februar ein.

Der ADFC Kreisverband Wartburgkreis lädt zum öffentlichen Radlerstammtisch für Mittwoch, 22. Februar ein. Beginn der Zusammenkunft ist um 19 Uhr im „Irish Pub“ in der Goethestraße 25 in Eisenach. Die Diskussion wird sich um die Situation für Radler in der Stadt Eisenach und der Wartburgregion drehen. Zudem soll das Radtourenprogramm, das ab dem Frühjahr beginnen wird, geplant werden.