Stammtisch der Radfahrer in Eisenach

Radfahrer in Eisenach treffen sich am Marktplatz zur Aktion „Critical mass“.

Eisenach. Radfahrer in Eisenach diskutieren die Ergebnisse des Fahrradklimatests. Daraus sollen Forderungen abgeleitet werden.

Der ADFC Kreisverband Wartburgkreis lädt zum öffentlichen Radlerstammtisch am Mittwoch, 26. April, um 19 Uhr in den Irish Pub, Goethestraße 25, in Eisenach ein. „Wir diskutieren die Ergebnisse des Fahrradklimatests in Eisenach und leiten daraus konkrete Forderungen ab. Denn der aktuelle Zustand der Fahrradinfrastruktur kann nicht zufrieden stellen“, informiert der Vorsitzende, Peter Schütz.

Ein wichtiger Baustein ist das Eisenacher Radverkehrskonzept. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden beraten und weitere Stellungnahmen vorbereitet. Außerdem gibt es Informationen zum diesjährigen Radtourenprogramm. Eingeladen sind alle, die sich für das Radfahren in Eisenach und im Wartburgkreis interessieren.