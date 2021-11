Standbild oder Wandervogel?

Luise (l.) und Klara (r.) finden Umzug spannend. Sich von Dingen zu trennen, ist hingegen oft traurig. So oder so: Kisten und Koffer muss irgendwann jeder einmal packen.

Eisenach. Was behalten? Was wegwerfen? Die Zauberin-Kolumne dreht sich diese Woche ums Umziehen.

„Dies Haus ist mein und doch nicht mein, für den Nächsten wird’s genauso sein.“ Vielleicht haben Sie den Spruch, den ein zweifellos sehr weiser Eisenacher Bauherr einst auf die Fassade seines Neubaus schreiben ließ, auch schon gelesen. Vielleicht haben Sie auch drüber nachgedacht, wie viele Male so ein Haustürschlüssel wohl den Besitzer wechselt, bevor die Abrissbirne den marode gewordenen vier Wänden ein Ende setzt. Ob nun Eigenheim oder Mietwohnung – beide sind jedenfalls bedeutend „ewiger“ da als ihre vielfach endlichen Bewohner. Die nennen zwar ihr Heim das Ihrige, bedenken dabei aber weder die ungeahnten Zwänge, die ihnen das Leben beschert, noch kalkulieren sie die heute öfter umschlagende Laune ein, die dem bergigen Thüringen plötzlich das Flair der Hauptstadt oder die steife Brise an der Ostseeküste vorzieht. Schon gar nicht einrechnen will man das eigene Verfallsdatum. Irgendwann, früher oder später, packt jeder mal seine Kisten und Koffer – die einen häufiger und in größerer Anzahl als andere, die weniger einzupacken haben oder denen mehr Sesshaftigkeit gegeben wurde. Wer von ihnen nun aber glücklicher, wer bedauernswerter ist? Kommt immer auf den Blickwinkel an. Wahrhaft wertvolle Keller- oder Bodenfunde, etwa Uropas völlig vergessener, eingedreckter Van Gogh oder Großtante Hildchens Meißner Porzellan, sind notorischen Wandervögeln ohne Frage versagt.

Jeder Umzug eine Inventur mit „Abschreibungen“! Steuerunterlagen aus dem Christianskrieg – ab in die Tonne! Das Kleid vom Abiball, der alte Katzenkorb, Mamas Nähtischchen – weg damit! Zu entsorgen, was jahrelang in Ecken, Nischen und Schubladen herumlungerte, ohne dass man es je vermisst, geschweige denn gebraucht hätte, ist kein Verlust, sondern einfach bloß Entlastung. Jeder Umzug eine Chance zur Freiheit, die zudem den nächsten Umzug weniger kräftezehrend machen dürfte. Anhänger des beständigen Wandels könnten es zur Meisterschaft bringen und vorführen, wie viel Idiotisches, Überflüssiges wir doch im Leben an- und aufhäufen und wie überschaubar im Grunde das zum Leben unentbehrlich Nötige ist. Andererseits – solch einer gewiss weitsichtigen Vernunft der Güterverschlankung stehen die anerzogenen Gepflogenheiten unserer zivilisierten Gesellschaft entgegen, die modeorientiert und bedenkenlos wegwirft, erneuert, erweitert, technisiert.

Dabei mitmachen „müssen“ muss man aber gar nicht, man kann’s auch lassen. Also kein noch schickeres, noch ideenreicheres Ambiente nach dem Umzug, sondern Ideen, wie wir von den Reichtümern so viel wie irgend möglich für unsere Nachmieter noch retten können. Sie wissen ja: „dies Haus ist mein und doch nicht mein…“

Stefanie und Susanne Krauß sowie Carolinde Müller-Wolf aus Eisenach schreiben eine wöchentliche Zeitungskolumne, angelehnt an ihren Blog „Die Zauberer von Ost“.