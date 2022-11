Start in Hörschel: Glühweinwanderung des Rennsteigvereins

Hörschel. Wer am 11. Dezember mitlaufen möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden.

Zu einer Glühweinwanderung lädt die Ortsgruppe Hörschel-Eisenach des Rennsteigvereins für Sonntag, 11. Dezember, ein. Helmut Stolle wird die sechs Kilometer lange Tour leiten. Treffpunkt ist 11 Uhr am Rennsteigwanderhaus im Ortsteil Hörschel. Bitte an witterungsgemäße Kleidung und Schuhwerk denken. Eine Anmeldung ist beim Wanderführer unter der Telefonnummer 036928 /969797 oder elektronisch per E-Mail unter helmutstolle@web.de wünschenswert.