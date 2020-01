Start-up-Unternehmen „Glasmahl“: Eisenacher Trio setzt auf Nachhaltigkeit bei Verpackung

Alu- oder Kunststoff-Assiette? Für Janine Beyer, Ehemann Michael und Mitstreiter Marian Sanderbrand ein Unding. Sie haben sich bei der Verpackung ihrer Mahlzeiten Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und füllen ihre Gerichte in Einweckgläser wie zu Großmutters Zeiten ab. Das Maß der Dinge: 400 Gramm – in Ausnahmen auch kleiner. Im Glas werden die Mahlzeiten pasteurisiert und so ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker haltbar gemacht. Wasserbad oder Mikrowelle taugen, um die Mahlzeit zu erwärmen.

Für das Kochen ist vor allem Janine Beyer zuständig. Die zweifache Mutter hat vorher für eine Backwaren-Kette gearbeitet, wo sie aber nicht mehr glücklich war. So reifte bei ihr und ihrem Mann der Entschluss, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen.

Allerdings rammten sie die Pflöcke für die Unternehmensgründung ein, bevor sie sich um Förderung für Gründer bemühten. „Im Nachgang ist nichts mehr zu holen“, sagt Michael Beyer. Beim Wettbewerb im Gemüseschneiden hat er gegen seine Frau übrigens die Nase vorn. Janine Beyer ist mit dem Messer nicht so schnell, dafür könne sie besser kochen.

Das Veterinäramt legt harte Bandagen an

Das Start-up-Unternehmen besteht seit Oktober vergangenen Jahres, ist also noch in der Probezeit. Für die kleine Manufaktur an der Katharinenstraße, in der regelmäßig frisch gekocht wird, gelten hygienisch dieselben Rahmenbedingungen wie für Großküchen. Dass damit ein enormer bürokratischer Aufwand verbunden ist, weiß Michael Beyer nur zu gut. Das kostet Zeit und Nerven, auch Geld. Die Gesandte des Veterinäramtes legt harte Bandagen an. Und gerade hat das Umweltinstitut in Pferdsdorf-Spichra mitgeteilt, dass es künftig andere Schwerpunkte setzen will, als Lebensmittel zu analysieren. Das Glasmahl-Trio war so stolz, nach nur sechs Wochen die Zertifizierung geschafft zu haben, um von einer Supermarkt-Kette gelistet zu werden.

Bei Glasmahl wird kein Verpackungsmüll erzeugt, ergo kaum Rohstoffe dafür verbraucht. Man arbeitet mit einem Pfandsystem, zwei Euro auf jedes Einweckglas. Das ist ein Beitrag zur Müllvermeidung und damit zum Umweltschutz.

Marian Sanderbrand und Michael Beyer am Regal mit Einweckgläsern. Foto: Jensen Zlotowicz

Ob Kartoffelcremesuppe, Ratatouille mit Polenta-Talern, Pasta mit Hackbällchen in Tomatensauce, Chilli con Carne oder Königsberger Klopse mir Reise – alles wird ins Glas gebracht. Der Erfolg für die kleine Manufaktur, in der die Kartoffeln noch mit der Hand geschält und das Gemüse noch ohne Hackmaschine zerkleinert wird, fällt dem jungen Unternehmer-Trio freilich nicht in den Schoß. Wie man bei einer Pizzeria per Telefon oder Internet bestellt, wissen viele, dass man bei Glasmahl auf demselben Weg zur frischen Mahlzeit kommt noch wenige.

Gesundes Essen und Lebensmittelpreise sind Themen, die auch beim Team immer wieder für Gesprächsstoff sorgen. Das Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gerade einen Mindestpreis für Lebensmittel ins Spiel brachte, um die Situation der Landwirte zu verbessern, hält Marian Sandersbrand für eine gute Sache. Doch zweifelt er daran, dass Mehreinnahmen am Ende auch dort ankommen, wo sie hin sollen. Die Belieferung von Handelsketten ist für die kleine Manufaktur ob des Preisdrucks auch nicht das große Ziel der Handarbeiter.

Lebensmittelpolitik bietet Stoff für philosophische Debatte

Vielmehr blickt das Trio auf Privatkunden. Täglich bis 11 Uhr ist die Bestellung möglich. Die Suppe kostet vier, das große Gericht sechs Euro.

Glas statt Plastik, frische Mahlzeiten von nebenan statt Fertigprodukte von JWD. Ja, gesteht Michael Beyer, es braucht Geduld, um Eisenach mit dieser Idee zu infizieren. Ob die Stadt gewillt ist, neue Wege mitzugehen, wie ihn gerade auch eine junge Unternehmerin mit einem verpackungsfreien Einkaufsladen einschlagen will, werde sich zeigen.

Das könnte Sie auch interessieren:

In Eisenacher Laden kommt bald nichts mehr in die Tüte

Spielwarenbranche entdeckt die Nachhaltigkeit