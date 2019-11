Startschuss für den Abriss des Kasernengebäudes

Das Umreißen an sich ist für die Baufirma wohl kein Problem. Das Kasernengebäude am Ortseingang von Schnellmannshausen birgt beim Abriss keine außergewöhnlichen Herausforderungen für die erfahrenen Bauleute. In etwa einer Woche wird das Gebäude nur noch aus Schutt bestehen. Das Sortieren der Reststoffe dagegen wird etwa den dreifachen Zeitraum in Anspruch nehmen, schätzt Bauleiter Ralf-Uwe Wolf beim Vorort-Termin mit Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (Bürger für Bürger) zum Startschuss der Arbeiten ein.

Die Bauarbeiter Olaf Götze (links) und Raivo Veits befestigen die Abrisszange am Bagger. Foto: Peter Rossbach

In den vergangenen Tagen wurde der mittlerweile unansehnliche Drei-Geschosser an der Durchgangsstraße von Schnellmannshausen entkernt: Fenster raus, Fußbodenbeläge samt bituminöser Asphaltschicht raus, Müll raus, dabei auch einige illegal entsorgte Reifen. Das Gebäude ist 69 Meter lang und 13 Meter breit und hat eine Nutzfläche von 1614 Quadrametern mit 11.620 Kubikmetern umbauter Raum. Für eine vernünftige Nachnutzung eines Gebäudes mit dieser Struktur und Kubatur gab es in der dortigen Werratal-Region keinen Bedarf.

Bauschutt dient als Rampe für den Bagger

Zunächst rissen die Bauleute zwei in der Nähe stehende, zum Kasernen-Areal gehörende kleinere Gebäude ab. Da war zum einen das Häuschen, in dem früher der Torposten für das Gelände seinen Dienst schob, und noch ein kleineres Unterstellgebäude. Der Bauschutt dieser beiden Häuschen wurde nun an der einen Giebelseite der Kaserne zu einer Art Rampe zusammengeschoben. Da fährt der Bagger drauf und erreicht so die richtige Höhe, um mit der Greifzange am langen Arm am Dach zugreifen zu können. Und der Bagger arbeitet sich dann nach und nach durch das ganze Haus bis zur anderen Giebelseite.

1964 für die Grenztruppen gebaut

Das alte Gemäuer aus den 1960-er Jahren steht seit langen Jahren leer, der Zahn der Zeit hat genagt. Foto: Peter Rossbach

Das Gebäude wurde im Jahr 1964 in Massivbauweise errichtet, diente der Unterbringung der Grenztruppen der DDR zur Sicherung der Grenzanlagen und blieb nach der Wende im Eigentum des Bundes. Von 2006 bis 2017 wurde das Gebäude privat genutzt. 2017 kaufte die Stadt Treffurt die Immobilie dann. Einige früher dazu gehörende Flächen sind weiterhin in privater Hand und Nutzung, und so bleiben etwa die hinter der Kaserne stehenden Garagen stehen, wie auch der hohe Funkmast an der Seite.

Über eine halbe Millionen Euro an Kosten

Die Kosten für den Abriss der Gebäude, Entsorgung des Schutts und Herrichtung der Fläche für eine eventuelle Nachnutzung belaufen sich auf geplant rund 543.000 Euro. Rund 435.000 Euro steuert das Land über den „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ bei. Bis Ende 2020 sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Nach jetzigem Stand, so Bürgermeister Michael Reinz, soll das Gelände dann einer gewerblichen Nutzung zur Verfügung stehen, wobei diese vor allem auch in Sachen Lärm zur nahen Bebauung durch Wohnhäuser und den Kindergarten passen muss. Für eine Wohnnutzung an dieser Stelle gebe es derzeit in Schnellmannshausen keinen Bedarf, so Reinz. „Für mögliche Interessen gibt es zudem im Ortskern von Schnellmannshausen selbst noch freie Gebäude und Flächen für eine Wohnnutzung“. Anders sehe es da schon bei dem ein oder anderen ortsansässigen Unternehmer aus, der mit seinem Betrieb an Grenzen stoße. Wichtig sei auch, dass es nun gelinge, den städtebaulichen Missstand an dieser Stelle zu beseitigen und das Erscheinungsbild an der Ortsrandlage von Schnellmannshausen aufzuwerten.