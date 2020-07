Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stedtfeld: 300.000 Euro Schaden bei Brand einer Holzerntemaschine

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Stedtfeld mussten am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem größeren Einsatz ausrücken, weil in einem Waldgebiet beim Eisenacher Ortsteil Stedtfeld eine Holzerntemaschine, ein sogenannter Harvester, in Brand geraten war. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Maschine in Flammen. Es kam sogar zu mehreren Detonationen aufgrund von berstenden Reifen. Das Feuer hatte mit einer Flammenlänge von zirka zwei Metern bereits auf die direkte Umgebung und das dort befindliche aufgearbeitete Stammholz übergegriffen, schilderte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch das Einsatzgeschehent. Aufgrund des Ausmaßes wurden weitere freiwillige Feuerwehren gerufen, um beim Löschen zu unterstützen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Neben Feuerwehrleuten der Wehr Eisenach-Mitte rückten Einsatzkräfte aus Neuenhof, Madelungen und Stockhausen aus.

